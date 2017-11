Papa Francesco, sospendere le cure non proporzionali è lecito

ROMA, 16 NOVEMBRE - Papa Francesco ricorda come sia “moralmente lecito rinunciare all'applicazione di mezzi terapeutici, o sospenderli, quando il loro impiego non corrisponde a quel criterio etico e umanistico che verrà in seguito definito "proporzionalità delle cure”; questo è quanto annunciato durante il convegno sul “fine vita” promosso dalla Pontificia Accademia invocando “un supplemento di saggezza, perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene integrale della persona".

Nella lettera a mons. Vincenzo Paglia e ai partecipanti al Meeting Regionale Europeo della World Medical Association, il Papa ne parla consapevole del fatto che la medicina negli ultimi anni ha fatto dei passi da gigante e di quanto “gli interventi sul corpo umano diventino sempre più efficaci, ma non sempre risolutivi”.

Una scelta, quella di sospendere le cure, che assume responsabilmente il limite della condizione umana mortale, nel momento in cui prende atto di "non poterla più contrastare", "senza aprire giustificazioni alla soppressione del vivere”. Un’azione, infine, "che ha un significato etico completamente diverso dall'eutanasia, che rimane sempre illecita, in quanto si propone di interrompere la vita, procurando la morte".

