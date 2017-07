Papa Francesco: "Sostegno a migranti testimonia valori civiltà europea"

ROMA, 4 LUGLIO - Papa Francesco plaude l'iniziativa del nuovo portale infomigrants.net, realizzato dall'agenzia Ansa con i partner europei France Media Monde e Deutsche Welle.

In un messaggio privato inviato all'agenzia, il sommo Pontefice si è così espresso: "Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per l'importante iniziativa e auspico che da una parte favorisca l'integrazione di queste persone con un doveroso rispetto delle leggi dei Paesi che accolgono, dall'altra susciti nella società un rinnovato impegno per una autentica cultura dell'accoglienza e della solidarietà".

Nella missiva, Papa Francesco scrive di essere vicino "con l'affetto e l'incoraggiamento a quanti, istituzioni, realtà associative e singoli si aprono saggiamente al complesso fenomeno migratorio con adeguati interventi di sostegno, testimoniando quei valori umani e cristiani che stanno alla base della civiltà europea".

Bergoglio, inoltre, pone l'accento sul fatto che "la presenza di tanti fratelli e sorelle che vivono la tragedia dell'immigrazione è un'opportunità di crescita umana, di incontro e di dialogo tra le culture, in lista della promozione della pace e della fraternità tra i popoli".

Nel mentre, nella giornata odierna, a Ginevra l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha reso noto che sarebbero oltre 100.000 i migranti che hanno attraversato il Mediterraneo dall'inizio dell'anno per arrivare in Europa. Ammonterebbe a 2.247 il numero di quelli che risultano morti o dispersi. Stando ai dati diffusi dall'Oim, in particolare, ammontano a 85.000 le persone arrivate in Italia, quasi 9.300 in Grecia, quasi 6.500 in Spagna e 270 a Cipro.

Luigi Cacciatori

Immagine da udine20.it