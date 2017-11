Papa in Myanmar, oggi nella capitale Nay Pyi Taw

ROMA, 28 NOVEMBRE - Il Papa, che si trova in viaggio in Myanmar, si è recato oggi in areo nella capitale Nay Poi Taw per una serie di incontri istituzionali.Per il suo arrivo nell’aeroporto della capitale, inaugurato nel 2005, è stata organizzata un’accoglienza ufficiale, con anche la rassegna della guardia d’onore.

Trasferitosi nel palazzo presidenziale, Papa Bergoglio farà visita al presidente della repubblica dell’Unione del Myanmar, Htin Kyaw, e subito dopo avrà un colloquio con Aung San Suu Kyi, la leader democratica che oggi è Ministro degli Esteri e Consigliere di Stato (la Costituzione del Myanmar le vieta di essere presidente o premier perché vedova di un non birmano).

Intorno alle 17 ora locale (in Italia corrispondono alle ore 11 del mattino) Papa Francesco, presso il Myanmar International Convention Center, terrà il suo primo discorso nel Paese; nel suo discorso si rivolgerà alle autorità civili, al corpo diplomatico e alla società civile. A fine convegno si recherà nuovamente in aeroporto per far ritorno nella città di Yangon (in Italia saranno circa le 14).

Fonte immagine: www.panorama.it

Alessio De Angelis