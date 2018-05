Papa: pace richiede rispettosa convivenza di tutte le religioni

CITTA' DEL VATICANO, 9 MAGGIO - "La pace richiede la rispettosa convivenza di tutte le persone di buona volontà di tutte le religioni e di tutte le confessioni". Così Papa Francesco nel Messaggio inviato in occasione della 101esima Giornata dei fedeli cattolici tedeschi ("Katholikentag") che si apre oggi a Muenster, sul motto "Cerca la pace".

La pace, ha sottolineato il Pontefice, continua "a crescere anche quando i cristiani di diverse confessioni si manifestano pubblicamente uniti nella testimonianza a Cristo e si impegnano insieme nella società, perchè Cristo è la nostra pace".

Sono queste le parole di Papa Francesco nel Messaggio inviato in occasione della 101esima Giornata dei fedeli cattolici tedeschi ("Katholikentag") che si apre oggi a Muenster, sul motto "Cerca la pace". "Con parole che sono come il pane, fortificanti, di apprezzamento, buone, chiarificatrici e affidabili: cosi' inizia la pace", ha sottolineato il Pontefice. "Parole che amano la verità pronunciate dalla nostra bocca - nella società e nella Chiesa, in famiglia e nella cerchia di amici, al lavoro o nel tempo libero - servono la pace. Così anche le parole delle nostre preghiere!", ha aggiunto.

"Cercare la pace e renderla tale è compito di tutti gli uomini", ha ribadito il Pontefice. "Tutti possono essere pietre preziose per la costruzione di una società amante della pace", ha aggiunto esortando a essere "messaggeri di pace, di responsabilità e misericordia, soprattutto per le giovani generazioni!".

"In ogni bambino, in qualsiasi Paese sia nato, è Cristo che ci guarda, Cristo che è venuto nel nostro mondo come un bambino indifeso. I bambini sono il futuro. La partecipazione equa di tutti gli uomini e le donne al benessere della loro società è il fondamento di una pace durevole. Tuttavia, l'equa partecipazione di tutti vale anche per tutti gli uomini di tutte le società in tutto il mondo. Le grandi opere di aiuto della Chiesa, le associazioni e molte parrocchie danno un prezioso contributo in questo ambito", ha affermato infine, il Pontefice.

Emanuela Salerno

