Papa Francesco: rivoluzione cristiana Ã¨ no a violenza, reagire col bene

Papa: rivoluzione cristiana è no a violenza, reagire col bene Niente vendetta; rappresaglia non porta mai a soluzione conflitti

ROMA-CITTA' DEL VATICANO, 19 FEBBRAIO - Per papa Francesco, il Vangelo in cui "Gesù mostra la via della vera giustizia mediante la legge dell'amore che supera quella del taglione, cioè 'occhio per occhio e dente per dente'" è "una di quelle pagine che meglio esprimono la 'rivoluzione' cristiana".

"Gesù - ha spiegato all'Angelus - non chiede ai suoi discepoli di subire il male, anzi, chiede di reagire, però non con un altro male, ma con il bene. Solo così si spezza la catena del male, e cambiano veramente le cose". Infatti, "la rappresaglia non porta mai alla risoluzione dei conflitti"."Per Gesù il rifiuto della violenza può comportare anche la rinuncia ad un legittimo diritto; e ne dà alcuni esempi: porgere l'altra guancia, cedere il proprio vestito o il proprio denaro, accettare altri sacrifici - ha detto -. Ma questa rinuncia non vuol dire che le esigenze della giustizia vengano ignorate o contraddette; al contrario, l'amore cristiano, che si manifesta in modo speciale nella misericordia, rappresenta una realizzazione superiore della giustizia". Quello che Gesù ci vuole insegnare "è la netta distinzione che dobbiamo fare tra la giustizia e la vendetta".