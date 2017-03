Parco nazionale di Komodo: una delle meraviglie del mondo dal 2011

INDONESIA, 6 MARZO – Oggi anche Google ha voluto celebrare i 37 anni di una delle più selvagge meraviglie del mondo: il parco di Komodo, in Indonesia, che dal 1991 è annoverato tra i siti considerati patrimonio dell’UNESCO e dal 2011 tra le nuove sette meraviglie del mondo.

Il parco prende il suo nome dall’isola vulcanica di Komodo, la più estesa tra quelle su cui si estende l’area protetta insieme a Rinca e Padar e ad altre isole minori dell’arcipelago delle Piccole Isole della Sonda, a est di Giava.

I draghi di Komodo sono impressionanti: possono raggiungere i tre metri di lunghezza e hanno una coda lunga tanto quanto il corpo. Il nome scientifico di questi lucertoloni è Varanus komodoensis: vivono in Indonesia, nelle isole di Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang e Gili Dasami. I draghi di Komodo furono scoperti dagli scienziati nel 1912, quando furono osservati dall’olandese J.K.H. Van Steyn, che all’epoca amministrava una località sull’isola Flores, Reo. I draghi di Komodo sono molto noti per la loro voracità: sono carnivori, si cibano di animali già morti e in un unico pasto possono accumulare una quantità di carne equivalente alla metà del loro peso. Non sono mancate le volte in cui i draghi del parco si sono nutriti di carne umana: attaccando le persone o diseppellendo cadaveri nei cimiteri. Inoltre, diventano abbastanza aggressivi se si sentono minacciati o se hanno fame. Se anche la preda dovesse riuscire a fuggire, è sufficiente che il drago l’abbia morsa per non lasciarle scampo. Nella saliva del drago vivono 50 ceppi di batteri che in pochi giorni avvelenano il sangue della vittima fino a ucciderla.

Il loro peso è notevole: un varano adulto pesa circa 80 chilogrammi, raramente può arrivare a 100, ma la sua stazza non gli impedisce di compiere movimenti agili che gli permettono di attaccare prede da 450 kg e raggiungere mediamente i 5km/h.

Complessivamente ci sono circa 5.000 esemplari nelle isole, la specie è definita vulnerabile ed è inserita nella Lista rossa IUCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. I draghi di Komodo sono considerati a rischio estinzione perché le femmine in grado di riprodursi sono solo 350.

Fonte immagine focusjunior

Claudia Cavaliere