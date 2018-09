Parigi, armato di coltello ferisce sette persone. Fermato l\'aggressore

PARIGI, 10 SETTEMBRE - Paura in strada a Parigi. Intorno alle 22.45 di ieri, lungo il Quai de Loire, nel diciannovesimo arrondissement, un uomo armato di coltello ha ferito sette persone. Nessuno dei soggetti coinvolti sarebbe in pericolo di vita, ma quattro di essi sono stati feriti in modo grave.

L’autore del gesto è stato fermato dalla Polizia. Secondo quanto riportano i media locali, si tratterebbe di un maggiorenne di origini afghane. Nonostante il modus operandi rievochi alla mente le azioni compiute dai lupi solitari del sedicente Stato Islamico, al momento non ci sono elementi per decretare una possibile matrice terroristica dell’offensiva.

L’aggressione si è concretizzata in un breve lasso temporale in due zone attigue. L’uomo ha dapprima pugnalato tre persone nei pressi del cinema Mk2. Tre uomini che giocavano a bocce nei pressi del cinema hanno provato a fermare l’offender. Uno di essi, nel tentativo di bloccarlo, gli ha scaraventato una boccia, ma il gesto non ha avuto un esito positivo. Il soggetto è riuscito a fuggire e si è diretto su rue Henri Nogueres, dove ha ferito due turisti inglese e ha pugnalato alla testa un passante.

Una pattuglia di Polizia ha messo fine all’escalation di violenza e terrore intrapresa dall’uomo, che è stato arrestato.

Luigi Cacciatori