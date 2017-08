Parigi, auto travolge militari: fermato presunto autore

PARIGI, 9 AGOSTO - Possibile svolta nelle indagini sull'attacco di questa mattina al gruppo di militari dell'operazione antiterrorismo Sentinelle nella periferia di Parigi, a Levallois-Perret, nel dipartimento di Hauts-de-Seine. Stando a quanto si apprende dell'emittente Bfmtv, la polizia ha individuato e arrestato il presunto autore dell'offensiva.

Il fermo è avvenuto su un'autostrada, non ancora specificata, e sarebbe stato "movimentato". L'uomo, in fuga su una Bmw, sarebbe rimasto ferito dopo uno scontro a fuoco perché raggiunto da cinque proiettili. Non è ancora arrivata però l'ufficialità della notizia da parte della Procura dell'antiterrorismo francese, l'organo che indaga sul caso.

I sei militari travolti dal veicolo alle ore 8.35 di stamani mentre uscivano dalla caserma verserebbero in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'atto "indubbiamente deliberato", come definito dal sindaco di Levallois-Perret, Patrick Balkany, intervistato da BFM-TV, ha determinato un ingente dispiegamento di polizia e forze di sicurezza francesi a Levallois-Perret.

Nel mentre, attraverso un comunicato stampa, il ministro della difesa, Florence Parly, ha condannato "con la più grande fermezza" l'aggressione avvenuta ai danni di sei militari. Il ministro ha anche affermato che darà tutto il suo "sostegno" alle vittime e alle rispettive famiglie.

Luigi Cacciatori

Immagine da quotidiano.net