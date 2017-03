Parigi, due persone sgozzate in strada

ROMA, 17 MARZO - Due corpi sono stati ritrovati sgozzati in strada a Parigi, in Rue Montreuil, nelle vicinanze dell'ingresso di un condominio. Il movente non è ancora definito: il sito di Franceinfo parla di possibile lite familiare, ma una fonte di polizia ha detto al Figaro che l'aggressore avrebbe urlato "Allah Akbar" e altre frasi riconducibili al jihadismo. L'uomo, che avrebbe ucciso padre e fratello, sarebbe stato fermato dalla polizia, che lo sta interrogando. La strada è stata bloccata dalle forze dell'ordine.

L'episodio è avvenuto nell'undicesimo arrondissement della Capitale, al numero 119 di Rue de Montreuil, nei pressi di Place de la Nation e la stazione della metropolitana Avron, e secondo le prime ricostruzioni fatti si sarebbero svolti all'uscita del cortile di un edificio dove presumibilmente abitavano sia le vittime che l'aggressore. L'uomo è stato arrestato e gli inquirenti non si sono sbilanciati sul comunicare le cause presunto del gesto.

Maria Minichino

(fonte immagine tierslivre.net)