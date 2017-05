Parigi, En Marche!: respinta candidatura di Valls

PARIGI, 10 MAGGIO - Esclusa, da parte di Jean- Paul Delevoye , la possibile candidatura di Valls per le elezioni dell'undici e diciotto giugno nelle liste del movimento di Emmanuel Macron.

"Al momento la richiesta di investitura di Manuel Valls non soddisfa i criteri per l'accettazione da parte di En Marche!", ha confermato l'ex neogollista incaricato da Macron per stilare le candidature alle legislative.

Inoltre, il leader della gauche radicale della "France Insoumise" Jean-Luc Melenchon, uscito già dal primo turno delle presidenziali, avrebbe richiesto unità alle legislative con lo scopo di "non dare i pieni poteri a Macron", criticando anche il "simbolo monarchico" dei festeggiamenti dopo le elezioni francesi al Louvre.

Il politico francese del movimento FI, su BFM-TV avrebbe anche espresso al neo eletto Presidente della Repubblica i propri auguri confermando l'intento di "combatterlo implacabilmente".

Alessia Terzo

Immagine da teleborsa.it