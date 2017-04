Parigi, scontri durante il comizio di Marine Le Pen: aggredito un deputato

PARIGI, 18 APRILE - Tanta tensione a sei giorni dal voto per la candidata del Front National alle presidenziali francesi, Marine Le Pen, che ieri sera è stata oggetto di contestazioni da parte di militanti anti-Front National. Insulti, lancio di oggetti e di qualche molotov già all’arrivo di Gilbert Collard, deputato del Gard. Scendendo dall’auto, l’alto dirigente del Fm è stato oggetto di un’aggressione da parte di militanti anti-Fn. "Gilbert Collard è stato aggredito vigliaccamente insieme alla moglie all’ingresso dello Zenith", ha dichiarato David Rachline, portavoce della campagna presidenziale della Le Pen.

I disordini sono avvenuti anche durante il comizio della leader del Front National, che ha aperto la serata al teatro Zenith di Parigi, dicendo che "la campagna presidenziale è praticamente finita". "Tra sei giorni - ha aggiunto - si vota: è giunta l'ora della scelta, una scelta storica, una scelta di civiltà". "Domenica - ha tuonato la candidata - la Francia rinasce o affonda".

Dopo il primo blitz all’esterno del teatro, un secondo è stato compiuto proprio mentre parlava Marine Le Pen con una attivista che ha fatto irruzione sul palco. Tempestivo l'intervento del servizio d'ordine, che l'ha portata via dietro al grido dei militanti: "Siamo a casa nostra!". La leader del Fn ha poi ripreso la parola dicendo: "I militanti di estrema sinistra sono fuori di testa, attaccano l'unica donna candidata che difende le donne".

Durante una serata piuttosto concitata però c’è spazio per un terzo episodio di contestazione. È ancora una donna ad essere protagonista, questa volta dalla platea, grida verso il palco con la scritta 'Au Nom du Peuple' (In nome del popolo). La militante infiltrata tra gli oltre cinquemila attivisti accorsi allo Zenith, sul petto, a seno nudo, ha marchiato slogan contro la candidata. Le Pen è stata costretta per un'altra volta ad interrompere il suo discorso. "Non vogliono proprio lasciarci esprimere le nostre idee...", ha commentato la Le Pen, riprendendo la parola dopo l'interruzione.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine europe1.fr)