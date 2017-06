Parigi, sparatoria a Notre-Dame, ferito un agente di Polizia

Parigi, 6 giugno - Una sparatoria si è verificata nella capitale francese nei pressi di Notre Dame. Sono ancora in corso le operazioni di evacuazione dell'area da parte della polizia. Gli agenti hanno sparato dinnanzi alla cattedrale parigina di Notre-Dame ad un uomo che, secondo le prime informazioni, avrebbe tentato un'aggressione a colpi di martello nei confronti di un agente della polizia municipale, ferendolo in maniera non grave.

I poliziotti avrebbero aperto il fuoco contro l'uomo, ferendolo. La situazione nella piazza di Notre-Dame, ha fatto sapere la prefettura di Parigi in un tweet, è poi tornata sotto controllo.

La sezione antiterrorismo della procura di Parigi ha immediatamente aperto un'inchiesta su quanto avvenuto. Quasi un migliaio di persone sono bloccate all'interno della Cattedrale dalla polizia, che sta setacciando il quartiere dell'Ile de la Cité, in pieno centro di Parigi, alla ricerca di eventuali complici dell'aggressore.

Il poliziotto rimasto ferito - ha affermato il segretario generale del sindacato di polizia Unité Sgp Police-Fo - sarebbe stato colpito alla testa con un martello, tuttavia in modo non grave.

Seguono aggiornamenti

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.gazzettadelsud.it