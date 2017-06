Parigi:tentata rapina con molotov in un ristorante, almeno quattro feriti

PARIGI, 12 GIUGNO – Il lancio di una bomba molotov in un ristorante ad Aubervilliers, sobborgo del dipartimento Seine-Saint-Denis, nella periferia nord-orientale di Parigi, ha provocato tre ustionati e un ferito lieve. Inizialmente si pensava ad un attentato ma a quanto pare la bottiglia incendiaria è stata gettata in seguito ad una rapina finita male, anche se ancora la polizia non ha dato alcuna spiegazione ufficiale.



Secondo altre fonti sarebbero in totale dodici i feriti: due ustionati gravemente, dieci in modo lieve. Tra questi ultimi, ci sarebbero anche sei agenti di polizia.Un reporter presente sul posto, l'intero ristorante è stato distrutto dalle fiamme.

Maria Minichino



(fonte immagine twitter.it)