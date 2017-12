Parlamentare del Kentucky si suicida dopo le accuse di stupro

Dan Johnson, parlamentare repubblicano del Kentucky, si è tolto la vita dopo essere stato accusato di aver violentato una donna nel seminterrato di casa sua nel 2013. L’uomo, anni 57, si è sparato su un ponte.

La notizia della morte del deputato è stata confermata dallo sceriffo della contea di Bullitt, Donnie Tinnell, il quale ha precisato anche le modalità esecutive del suicidio.

Da una prima ricostruzione, Johnson avrebbe fermato la sua auto in una zona appartata del ponte, è sceso ed è morto per un solo colpo d'arma da fuoco. Verrà eseguito nel pomeriggio di oggi l’esame autoptico, in grado di fornire una spiegazione esaustiva sull’accaduto. L'ipotesi del suicidio, chiariscono i media locali, potrebbe essere avvalorata dal post che Johnson aveva pubblicato sul suo profilo Facebook poco prima di morire, post nel quale il deputato chiedeva di prendersi cura della moglie.

Sono passati soltanto tre giorni da quando il Kentucky Center for Investigative Reporting aveva reso nota la denuncia della donna. All'epoca la polizia aveva avviato un’indagine, ma senza poi presentare accuse formali. Le accuse, secondo Johnson, erano "totalmente false" e stando al suo pensiero, facevano parte di una macchinazione volta a screditare il Gop.

Luigi Cacciatori

Immagine da giornale di puglia.com