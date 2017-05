Parlamento Europeo, Draghi: "Supporto alla politica monetaria è ancora necessario"

BRUXELLES, 29 MAGGIO - Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, in audizione al Parlamento europeo ha affermato: "Rimaniamo fermamente convinti che una quantità straordinaria di supporto alla politica monetaria è ancora necessaria per riassorbire l'attuale livello di risorse non utilizzate e perché l'inflazione rientri e si stabilizzi in modo duraturo intorno al 2% nel medio termine".

L’economista italiano ha poi dichiarato che "Le prospettive economiche della zona euro stanno migliorando e i rischi al ribasso sono moderati, ma questi segni positivi non devono distrarre dalla necessità di un crescita economica strutturale più ferma ed elevata" ma "Serve una maggior produttività". Secondo quanto esposto da Draghi, un obiettivo risulta essere ancora lontano, cioè quello riguardante l’inflazione poiché "le pressioni sulla svalutazione" sono "insufficienti a sostenere una duratura convergenza sull'inflazione verso l'obiettivo di medio-lungo termine" nonché "abbiamo ancora bisogno di condizioni del credito molto accomodanti". Un segnale positivo per quanto riguarda i dati sull’occupazione: "disoccupazione è scesa al livello più basso dal 2009".

Riguardo al tema Brexit il presidente della Bce ha dichiarato: "Siamo pronti a sostenere le banche a riorganizzare le loro attività nella zona euro" ma è "necessario che le banche si preparino in tempo" e concludendo "Molti dei rischi del processo di Brexit hanno a che fare con come il processo viene gestito, se viene gestito bene i rischi potrebbero non materializzarsi"

Immagine da: ilsole24ore.com

Caterina Apicella