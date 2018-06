Parlamento Ue, tre seggi in più all\'Italia

BRUXELLES, 29 GIUGNO - Al nostro paese saranno assegnati 3 seggi in più nel nuovo Parlamento europeo che si formerà in seguito alle elezioni europee del prossimo anno; il numero di eurodeputati italiani salirà, dunque, da 73 a 76.

Ciò è quanto stabilito dal Consiglio europeo, costretto a rivedere le quote di parlamentari assegnate a ciascun paese in seguito alla Brexit. E’ stato deciso che il Parlamento europeo passerà da 751 a 705 membri: Francia e Spagna avranno 5 seggi in più, l’Olanda 3, l’Irlanda 2, Svezia, Austria, Danimarca; finlandia, Slovacchia, Croazia, Estonia, Polonia e Romania 1. Nessun aumento previsto per la Germania che, in ogni caso, continuerà ad avere la compagine più ampia, 96 eurodeputati, in virtù della sua popolazione di 82 milioni di abitanti.

Fonte immagine: italiaoggi.it

Fabio Di Paolo