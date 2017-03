"Parliamone sabato": i vertici Rai decidono di chiudere il programma

ROMA, 20 MARZO - "Gli errori si fanno, e le scuse sono doverose, ma non bastano". Queste parole, pronunciate dal direttore generale della Rai Antonio Campo Dall'Orto, hanno annunciato la decisione di sospendere il programma “Parliamone Sabato”, in onda su Rai 1.

Il direttore generale ha spiegato: "Occorre agire ed evolversi. La decisione di chiudere Parliamone Sabato non è infatti solo la semplice e necessaria reazione ai contenuti andati in onda lo scorso sabato, contenuti che contraddicono in maniera indiscutibile sia la mission del servizio pubblico che la linea editoriale che abbiamo indicato sin dall'inizio del mandato. È anche una decisione che accelera la revisione del daytime di Rai1 sulla quale peraltro stavamo già lavorando da tempo. Questo al fine di rendere i contenuti Rai sempre più coerenti ai valori che ne ispirano la missione".

La trasmissione pomeridiana, nella puntata di sabato diciotto marzo, aveva mostrato una lista di motivi affinché gli uomini italiani dovrebbero preferire le donne dell'est alle italiane. Il catalogo è divenuto oggetto di polemiche nate sui social network, scatenando una notevole indignazione e dure reazioni poiché il messaggio della trasmissione sarebbe stato percepito da molti come sessista.

immagine da: repubblica.it

Caterina Apicella