Parma, bimba inala un pezzo di peperoncino. Necessario intervento salvavita

PARMA, 27 LUGLIO - Inaaya è una bimba di otto mesi che ha appena iniziato a gattonare. Accidentalmente ha trovato in terra un pezzo di peperoncino e lo ha inalato, rendendo necessaria un'operazione urgente all'ospedale Maggiore di Parma.

Il peperoncino è stato fatale per le sue vie respiratorie nonostante sia stato davvero molto piccolo. L'intervento è stato necessario per rimuoverlo e per evitare il suo soffocamento.

La bimba era stata portata qualche giorno fa all'ospedale di Reggio Emilia, dove vive insieme ai genitori, ed è stata trasportata ieri d'urgenza all'ospedale di Parma dopo che durante un esame è si è notato come il polmone sinistro si sia dilatato. Questo è un segnale di difficoltà respiratorie.

La pneumologa dell'ospedale, Maria Majori, ha spiegato che “È il primo intervento che eseguiamo su una bimba di questa età, delicatissimo e molto complicato perché le vie aeree di un paziente di 8 mesi sono estremamente ridotte, circa 5 millimetri di calibro, e gli strumenti da usare sono quindi di piccole dimensione; bisogna intervenire con la massima precisione per recuperare i corpi estranei e non causare nessun trauma al paziente”

Chiara Fossati

immagine da fedalisf.it