Parma e Piacenza, crisi idrica: il governo decreta lo stato di emergenza

ROMA, 22 GIUGNO – Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza nel territorio delle Province di Parma e Piacenza a causa della penuria d'acqua.

La crisi idrica è scaturita a causa di lungo periodo di siccità, iniziato nell'autunno 2016. La situazione è peggiorata per le elevate temperature di questo periodo, nonché dagli afflussi turistici che hanno determinato un considerevole aumento delle esigenze idropotabili. Il governo, accogliendo la richiesta della Regione, ha così deciso di stanziare otto milioni e 650mila euro per affrontare l'emergenza nelle due province, ed inoltre vi saranno deroghe alle norme nazionali per assicurare la fornitura di acqua potabile alla popolazione e per aumentare il rifornimento di acqua con interventi strutturali.

Immagine da: piacenzasera.it

Caterina Apicella