PARMA, 12 LUGLIO- I corpi di Patience Nfum, donna quarantacinquenne , e di sua figlia Magdalene Nyantakyi, undici anni, sono stati ritrovati senza vita verso le 21 di martedì sera. Le donne, di origini ghanesi ma residenti in Italia da anni, sono state massacrate con violente coltellate (o forse un altro oggetto contundente) nel loro appartamento in un condominio in via San Leonardo, nella periferia parmigiana.



La donna era rientrata da poco dal Ghana ma viveva stabilmente a Parma assieme alla sua famiglia.Nonostante i corpi siano stati rinvenuti nella sala da pranzo, le macchie di sangue erano presenti già sui muri dell’ingresso e nel corridoio. A dare l'allarme il maggiore dei tre figli, il venticinquenne Raymond Nyantakyi, che, tornato a casa dopo il lavoro, si è trovato davanti una scena raccapricciante. Dapprima il ragazzo ha avvisato una vicina, poi ha chiamato il 113.



Sulla scena del delitto sono intervenute la polizia scientifica e diverse pattuglie della squadra mobile di Parma, coordinate dal Pm Paola del Monte. Gli inquirenti hanno portato il ragazzo in Questura per ascoltare la sua testimonianza, mentre sono ancora alla ricerca del secondo figlio della donna, Solomon Nyantakyi, di anni ventuno, che sembrerebbe assente da casa da almeno tre giorni.

Il ragazzo risulterebbe essere il principale sospettato per diversi motivi: dal momento degli omicidi il suo telefono è risultato irraggiungibile, inoltre Solomon era una promessa del calcio ( venne convocato dall’ ex tecnico della nazionale, Donadoni, svariate volte per giocare in prima squadra nell’anno del fallimento del Parm Fc) ma i suoi problemi comportamentali hanno escluso il progresso della sua carriera calcistica.



Secondo quanto testimoniato da una vicina, intorno alle ore quattordici e trenta si sarebbe sentito qualche grido della bambina , che avrebbe esclamato ripetutamente “Mamma, mamma”. Poi silenzio fino al rinvenimento dei cadaveri.Il padre dei ragazzi e marito della donna al momento non si trova in Italia, essendo in Inghilterra per questioni di lavoro.

