Parma, sequestrata struttura per anziani: non disponeva di autorizzazione

PARMA, 28 FEBBRAIO - Posta sotto sequestro su disposizione della Procura una struttura per anziani nella provincia di Parma. Il provvedimento è stato adottato a seguito di una ispezione effettuata dei Carabinieri del Nas lo scorso ottobre, dopo che i militari avevano scoperto che la struttura non disponeva della necessaria autorizzazione per svolgere l'attività di assistenza agli anziani.

I dieci ospiti che si trovavano nella struttura sono stati trasferiti dai servizi sanitari, su autorizzazione delle rispettive famiglie, in altre residenze protette. La residenza era gestita dalla cooperativa 'La Quercia', che è in liquidazione da alcune settimane.

Oltre alle inadempienze amministrative, tre persone, secondo quanto si apprende dalla Gazzetta di Parma, risulterebbero indagate per abbandono di incapace e lesioni colpose. Accuse presumibilmente legate alla morte di due anziani nel 2014, che si ipotizza non siano stati assistiti "a dovere".

Gli iscritti nel registro degli indagati sono il responsabile della residenza protetta, una operatrice socio-sanitaria (Oss) e il proprietario dell'immobile.

Luigi Cacciatori

Immagine da pugliapress.org