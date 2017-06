Parole di zucchero "storie in viaggio... racconti da leggere tra una fermata e l'altra"

NAPOLI 22 GIUGNO - Da pochi mesi è online il secondo lavoro dell’autrice napoletana Antonella Liccardo l’ebook “Parole di zucchero”.



“Parole di zucchero” (disponibile al sito clicca qui € 1,99) è una raccolta di storie da leggere in autobus o in metropolitana, tra una fermata e l’altra, accompagnando il viaggio con il viaggio in esso narrato. Storie intense, malinconiche, romantiche e fiduciose. Il racconto del viaggio interiore di donne e uomini che trovano la forza di osare e cambiare direzione alla propria vita.

L’autrice descrive con particolare suggestione le figure dei personaggi ed il contesto della loro vita. Un quadro di apparente normalità in cui il lettore può identificarsi. Storie comuni che fanno della loro veridicità il proprio punto di forza.“Mi rattristava il pensiero, scrive Antonella, di avere imprigionato in un cassetto questi racconti. Le parole dovrebbero vivere e viaggiare, percorrere strade interminabili fino a raggiungere chi le aspetta. Questo è lo scopo di questo e-book.I racconti raccolti, sono tutti vincitori del concorso letterario “Parole in corsa”.Questo ebook segue il primo libro “Meno male che non è un film” (Delta 3, edizioni, pagg. 60, € 7.00) un diario verso est, storia di un amore, di amicizie, di chat e di una generazione che si è abituata a correre.(notizia segnalata da