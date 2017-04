Parona, studentessa sedicenne morta. Aveva tentato di scendere da treno in corsa

PARONA (PAVIA), 29 APRILE - E’ morta nella giornata di ieri a Parona (Pavia), nel tentativo di scendere da un treno già in corsa. La ragazza, una sedicenne che avrebbe dovuto compierne diciassette ad ottobre, avrebbe perso la vita attorno alle 18.40 di ieri a seguito di tale imprudenza, anche se proseguono gli accertamenti per verificare in maniera completa la dinamica dei fatti.

Stando ad una prima ricostruzione, la ragazza (I.G.V) di origine romena, ospite di una comunità a Vigevano, avrebbe cercato di scendere da un treno ormai partito, forzando dunque le porte del mezzo ferroviario. La ragazza era a bordo assieme al fidanzato, che era invece sceso alla stazione di Parona. Da lì il probabile tentativo della donna di raggiungerlo. Diverse le ipotesi in campo, non ancora confermate, tra cui una lite con il ragazzo stesso, che avrebbe fatto esitare la ragazza prima di decidere di scendere.

Ci si chiede ora come la donna possa esser riuscita ad aprire la porta, nonostante la ripartenza del treno. Non sono bastati i disperati tentativi di salvataggio del ragazzo, che ha invocato aiuto cercando di fermare il treno e liberare la ragazza dalla drammatica situazione. Ma non vi è stato nulla da fare: la ragazza è caduta sui binari finendo dilaniata. Inutili i soccorsi sanitari, che non hanno permesso di salvare la giovane vittima, morta sul colpo a seguito della caduta.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione locale e della vicina compagnia di Vigevano. La tratta è rimasta inoltre bloccata per ore, e rimpiazzata da un servizio sostitutivo messo a disposizione dalla compagnia Trenord, con un pullman a ricoprire il tragitto Vigevano-Abbiategrasso.

foto da: ilgiorno.it

Cosimo Cataleta