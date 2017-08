Parte il campionato Serie C. Il saluto del Presidente Gravina (Ecco il calendario ufficiale)

FIRENZE 25 AGOSTO - Si parte. Meno 24 ore e si scende in campo con il campionato Serie C. Domani parte la nuova stagione con la prima giornata.



La regione più rappresentata è la Toscana con 10 club e in totale sono 17, le regioni italiane “coperte” dalle squadre di Lega Pro.

Il campionato Serie C si concluderà il 6 maggio 2018 e si fermerà domenica 7 gennaio e domenica 14 gennaio 2018.Tempo di numeri. Nella scorsa stagione sono cresciuti gli spettatori negli stadi di Lega Pro. Secondo un’analisi di LM&Partners, nel 2016/17, le presenze allo stadio sono cresciute di circa 507mila unità (+3,57%) ed in particolare, si registra l’aumento di 681.289 nella terza serie.Verso il futuro. Dopo la prima diretta di una partita di Lega Pro su Facebook nel dicembre 2016, “test” che ha registrato ottimi numeri e che sarà replicato nel corso della stagione, è ancora tempo di novità. Molte riguardano il canale tematico della Lega Pro, nato tre anni fa, che trasmette in diretta oltre 1.200 partite all’anno, che cambia il nome in Serie C Tv per legarsi sempre più al campionato e al senso di appartenenza al territorio ed alle tradizioni.A poche ore dal fischio di inizio, il Presidente Gravina rivolge un “in bocca al lupo” alle società ai nastri di partenza per “ un campionato coinvolgente, che rappresenta il nostro Paese e la sua identità con il sano agonismo dei tanti derby che propone. Sarà una stagione con un livello tecnico alto, che non mancherà di offrire spettacolo e nuove opportunità anche per i giovani calciatori”.“Un ringraziamento particolare- ha concluso Gravina- lo voglio rivolgere al designatore Giannoccaro e al suo team così come estendo un ringraziamento agli oltre 6 milioni di appassionati e tifosi dei club di Lega Pro, anima del nostro calcio”.

IN ALLEGATO IL FILE CON IL CALENDARIO DELLA NUOVA STAGIONE