Parte la Lista Unitaria. Grasso assumerà la guida del nuovo progetto della sinistra

ROMA, 3 DICEMBRE – Tutto pronto all'Atlantico live di Roma per l'assemblea dei delegati di Mdp, SI e Possibile, che daranno vita a una lista unitaria alle prossime elezioni.

Il presidente del Senato terrà a battesimo il nuovo progetto unitario della sinistra. Al palazzetto Atlantico dell’Eur ci saranno i 1.500 delegati da tutta Italia di Mdp, Sinistra Italiana e Possibile. E ci sarà anche Susanna Camusso, sebbene solo come «ospite che risponde all’invito ricevuto».

La vera incognita è quella del nome. Fino a ieri mattina il più accreditato era «Liberi e Uguali», ma ancora ieri sera Grasso stava vagliando altre ipotesi come «Italia di tutti» con sotto la scritta «con Grasso presidente» e come possibile simbolo una rosa rossa.

Prima però del suo discorso sono previsti interventi della società civile e dell’associazionismo, quindi prenderanno la parola Pippo Civati, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza per lasciare la scena al presidente del Senato. “Perché Grasso leader?” Perché, come affermano alcuni dei dirigenti di Mdp e Sinistra Italiana, “Grasso ha un profilo costituzionale che potrebbe saper parlare anche a un mondo che non è quello classico della sinistra. Noi non ci chiuderemo in un angolo, non faremo l’ennesima ‘cosa rossa’ e una personalità come quella di Grasso può fare molto in questo senso”.

A metà dicembre poi si teranno le assemblee sul territorio per definire il programma e sui punti fondamentali della prossima campagna elettorale.

Se su eventuali sorprese sui partecipanti la consegna è quella del silenzio, di sicuro non ci sarà la terza carica dello Stato, Laura Boldrini. Impegnata alla Camera per Montecitorio a porte aperte, la presidente ha già fatto sapere che le sue scelte politiche saranno rese note solo dopo che i deputati avranno licenziato la legge di bilancio. Molti sperano ancora che anche lei faccia parte della nuova avventura. Lo scorso 12 novembre infatti all’assemblea di Campo Progressista con Giuliano Pisapia, la Boldrini fece il pieno di applausi quando sottolineò che «allo stato attuale non ci sono le condizioni per una coalizione con il Pd».Civati sottolinea: «Il nostro a Laura Boldrini è un invito politico di grande valore e significato».

Fonte immagine:articolo1mdp.it

Alessia Panariello