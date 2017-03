Partecipate, arrivano le nomine: Profumo a Leonardo, conferme per Descalzi (Eni) e Starace (Enel)

ROMA, 18 MARZO - Il ministero del Tesoro ha comunicato le nuove nomine alla guida delle aziende di Stato: sarà l'ex banchiere Alessandro Profumo a guidare Leonardo (ex Finmeccanica) nel prossimo triennio, al posto dell'attuale amministratore delegato Mauro Moretti. Si tratta sicuramente della nomina più importante nel lotto delle partecipate statali.

Cambio di ruolo per Matteo del Fante, che guiderà delle Poste, al posto di Francesco Caio, con Bianca Maria Farina nuovo presidente. Nella nota del Tesoro vengono confermati gli attuali vertici di Eni ed Enel, rispettivamente Claudio Descalzi e Francesco Starace. Restano anche i presidenti: al gruppo petrolifero Emma Marcegaglia, a quello elettrico Patrizia Grieco.

Per quanto riguarda Enav, il Tesoro ha indicato per la presidenza l’attuale amministratore delegato, Roberta Neri, e Roberto Scaramella. Per la sua sostituzione nella spa dei tralicci bisogna attendere la mossa ufficiale della Cdp, ma il favorito sarebbe Alberto Irace da Acea.

“Per quanto riguarda la società Terna Spa, le cui nomine spettano al Consiglio di Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, le proposte dei vertici CDP saranno coerenti con i criteri seguiti dal governo nelle nomine di propria competenza”, spiegano da via XX Settembre.

Il Mef specifica che "i nominativi che compongono le liste sopra riportate sono stati individuati secondo una procedura di selezione, svolta con il supporto di primarie società di consulenza per la selezione e il reclutamento manageriale (Eric Salmon & Partners, Korn Ferry, Spencer Stuart), sulla base di criteri di professionalità e secondo prassi di uso comune di mercato".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine farodiroma.it)