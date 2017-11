Partito da Londra il tour europeo di Gilberto Gil con Cortejo Afro e Opera di Baahia. domanica a RC

Tutto pronto per l’evento internazionale dell’anno in Calabria: il concerto-spettacolo unico in Italia di Gilberto Gil con il Cortejo Afro, il nucleo dell’opera di Bahia e l’orchestra di Aldo Brizzi, il 5 novembre al teatro Cilea di Reggio.



Partito il tour europeo da londra. Poi helsinky, Reggio e Basilea.

REGGIO CALABRIA 01 NOVEMBER - Partito da Londra con un tutto esaurito il tour europeo di “Preludio”, il concerto spettacolo del mitico musicista e cantautore brasiliano Gilberto Gil con la Banda Cortejo Afro di Salvador di Bahia diretto da Mestre Gordo, i soprani e tenori del Nucleo dell’Opera di Bahia (Graça Reis, Juliana Bastos, Carlos Eduardo Santos e Josehr Santos) e l’Orchestra del direttore e compositore Aldo Brizzi.

Unica data in Italia domenica 5 novembre alle ore 21 al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Si tratta di un’autentica Opera originale in prima mondiale, certamente tra i tour più prestigiosi e spettacolari del 2017. La serata sarà aperta dall’incursione in teatro dei venticinque tamburi “di casa” del gruppo reggino di Luca Scorziello e sarà introdotta da Max De Tomassi di Brasil su Rai Radio1.Le scenografie sono di Alberto Pita, fondatore del Cortejo Afro, design dei costumi Afro di Rosangela Nascimento, produzione generale di Renata Campos.Lo spettacolo è uno degli eventi di “Fatti di Musica Brasil”, sezione internazionale della trentaduesima edizione del festival diretto da Ruggero Pegna, in collaborazione con “Alziamo il Sipario” del Comune di Reggio e la Regione Calabria.A supportare la carovana che arriva dal Brasile, sul palcoscenico anche dieci orchestrali calabresi che saranno diretti da Aldo Brizzi, ideatore del progetto artistico, assistito dal maestro Francesco Perri, che ha selezionato i vari musicisti: Paolo Bennardo, tromba, Gianluca Bennardo, trombone, Andrea Affardelli, tuba, Vincenzo Baldessarro, contrabasso, Claudio Comito, flauto 1, Giuseppe Santelli, pianoforte, Flaminio Marino, tromba, Pasquale Pecora, clarinetto 1, Paola Troiano, flauto 2, Pasquale Allegretti Gravina, violino.Per Gilberto Gil, con i suoi 11 dischi d’oro, 5 dischi di platino, più di 5 milioni di copie di dischi vendute, è un nuovo straordinario progetto artistico. La grande musica e la cultura del Brasile tutta in una sera, tra samba, afropop brasiliano, ritmica afro-baiana, le voci liriche dell’Opera di Bahia e i suoni dell’ Orchestra, tutto condito dall’allegria, i colori e i costumi tipici che hanno connotato ben diciannove edizioni del Carnevale di Bahia.Fondato nel 1998 a Salvador di Bahia, il Cortejo Afro è il gruppo che riassume tutta l’eleganza e la forza della ritmica afro-baiana, un pieno di suoni ed energia. Oltre a Londra e Reggio, l’eccezionale tour toccherà Helsinky e Basilea, per chiudere nel 2018 il Carnevale di Salvador di Bahia.Ruggero Pegna, organizzatore dell’evento a Reggio, non ha dubbi: “E’ uno degli appuntamenti musicali di maggior prestigio e originalità che abbiano mai toccato il Sud. Uno spettacolo unico e qui irripetibile per gli elevati costi! Uno sforzo enorme per suggellare nel modo più eclatante il gemellaggio musicale e culturale tra Reggio, la Calabria e il Brasile, con il progetto “Reggio chiama Rio” iniziato questa estate. E’ certamente – aggiunge Pegna - un evento unico per dimensioni e progetto, per una tipologia di pubblico variegata, dai curiosi delle novità del campo dell'Opera agli amanti della musica brasiliana, soprattutto agli amanti della bella musica. Invito caldamente – conclude Pegna - tutti i reggini e calabresi a riempire il Teatro, perché è un evento che merita una straordinaria cornice di pubblico. Essendo unica data Italiana, è forse la prima volta che si ribalta la geografia del live, con prenotazioni di pubblico anche dal Centro Nord!”.Aldo Brizzi presenta così lo spettacolo: “E' un progetto che unisce la magia della musica brasiliana ai massimi livelli (Gilberto Gil), la forza ipnotica delle percussioni afro brasiliane del Cortejo Afro, il gruppo più trendy di Salvador, la bellezza di voci liriche brasiliane con il Nucleo de Opera da Bahia e una piccola orchestra Mediterranea che risulta, dal suono, quasi sinfonica. Ci sono due momenti distinti – prosegue Brizzi - i grandi classici di Gil come Domingo no parque, Super-homen, Eu vim da Bahia, Toda Menina baiana, etc. e la sua versione di No woman no cry di Bob Marley. Nella seconda parte, i brani di un'Opera che sto scrivendo con Gil e che presenteremo a Rio nel 2018, in forma di canzone popolare, con libretto di uno dei padri della Tropicalia, Rogerio Duarte. Inoltre, brani di Treemonisha di Joplin, la prima importante opera di un compositore afro-americano, in cui Gilberto Gil avrà una veste assolutamente inedita: canterà un ruolo di un'opera afro-americana del 1911 a ritmo di ragtime. Per questo il tour si chiama "preludio". E' il preludio a ciò che seguirà”. La prevendita dei biglietti è in corso in tutti i punti Ticketone (a Reggio: B’Art, di fianco al Teatro Cilea). Per informazioni tel. 0968441888 o su www.ruggeropegna.it