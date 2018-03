Pasqua e Pasquetta vista mare solo all\'Eurogarden Beach di San Foca

Una Pasqua in grande stile da festeggiare a due passi dal mare: l’Eurogarden Beach, posizionato sul lungomare Matteotti di San Foca, riserva una grande sorpresa a tutti i suoi ospiti che, per la prima volta, potranno godere della location mozzafiato anche per pranzare e cenare in riva al mare.

Il grand opening, previsto appunto per il 1° aprile, inaugura la bella stagione con un pranzo di Pasqua e Pasquetta con vista sull'Adriatico grazie alle vetrate che ripareranno dal clima non ancora estivo ma grazie alle quali lo sguardo si perderà nella bellezza di un mare cristallino, più volte Bandiera Blu.Le specialità dello chef Pierangelo Rosa saranno declinate in due speciali menu per le festività pasquali, due proposte culinarie d'eccellenza da degustare in totale relax, in famiglia e fra amici, spaziando tra mare e terra per accontentare ogni palato, anche quello dei più piccoli. Ricchi antipasti al piatto tra cui spiccano il flan con salmone norvegese e spinaci su fonduta e pepe rosa, il crostino dorato con caprese di bufalina e sashimi di tonno, melanzana affumicata e sale nero e la battuta di seppia con sedano croccante; primi piatti e secondi piatti che pescano a piene mani dalle materie prime del territorio come i trucioli al grano saraceno con dadolata di pescatrice e falde di pomodoro e il trancio di spada con panure profumata agli agrumi con gamberone in bella vista.La tradizione del gusto e l'innovazione degli accostamenti rendono unici i due menu il cui fiore all'occhiello è certamente il dehors sul mare, apostrofo di stile ed eleganza immerso nella perla blu del Salento, il nostro mare.