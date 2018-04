Pasqua: Piazza San Pietro blindata "Diretta Live"

ROMA, 1 APRILE 2018 - "La nostra fede nasce il mattino di Pasqua: Gesù è vivo! Questa esperienza è il nocciolo del messaggio cristiano". Si leggono queste parole di papa Francesco in uno dei tweet ufficiali del suo account. Piazza San Pietro è blindata sul fronte sicurezza soprattutto in seguito alle ultime minacce dei terroristi. Alla messa di oggi seguirà la benedizione 'Urbi et Orbi' e sono attese in Vaticano decine di migliaia di turisti. I controlli saranno attuati attraverso due cerchi concentrici di verifiche attorno alla piazza e sono sette i varchi d'accesso all'area.

A supporto dell'attività delle pattuglie ordinarie, in campo i reparti speciali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, impiegati in funzione di prevenzione ma pronti a intervenire in caso di criticità.

Anche il Vaticano rientra nella "green zone", cioè l'area in cui già da giovedì 29 marzo e fino al lunedì di Pasquetta, sono vietate le manifestazioni, il trasporto di armi o esplosivi, e la circolazione di mezzi pesanti. Le forze dell'ordine saranno supportate da un reticolo di telecamere di videosorveglianza che conta oltre un centinaio di apparati.

Papa Francesco ha celebrato ieri a San Pietro la veglia di Pasqua. Dopo il rito del fuoco, ci sono state la processione con il cero pasquale e la messa nel corso della quale ha battezzato otto adulti provenienti da Albania, Italia, Nigeria, Perù e Stati Uniti d'America.

Papa Francesco ha lanciato un messaggio forte durante la veglia pasquale: "Vogliamo partecipare a questo annuncio di vita o resteremo muti davanti agli avvenimenti?". Occorre uscire dalla "routine schiacciante", dai nostri silenzi schiaccianti, ripete Francesco, sfidare "i nostri determinismi uniformanti e paralizzanti", "rompere le abitudini ripetitive" e "rinnovare la nostra vita". E' un appello quello di Papa Francesco nella notte di Pasqua, la celebrazione più importante per la comunità cristiana, a "spendere la nostra vita e la nostra energia, intelligenza, affetti e volontà nel ricercare e specialmente nel generare cammini di dignità".

Come da tradizione, i fioristi olandesi hanno disposto, per abbellire la piazza, circa 50.000 fiori e piante giunti direttamente dall'Olanda.

