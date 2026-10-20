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Passaporti a Como, orari ridotti il 21 e 23 ottobre 2026

Redazione
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Passaporti a Como, orari ridotti il 21 e 23 ottobre 2026
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La Questura di Como ha diffuso una comunicazione ufficiale riguardante la variazione degli orari di apertura dell'Ufficio Passaporti. Un avviso importante per chi ha in programma di recarsi allo sportello per richiedere o ritirare il documento, soprattutto in vista delle festività e dei viaggi programmati.

Le date interessate dalla variazione

Nello specifico, l'ufficio ha reso noto che nelle giornate di mercoledì 21 e venerdì 23 ottobre 2026 gli sportelli del servizio passaporti osserveranno un orario ridotto, con chiusura pomeridiana. Si tratta di una modifica temporanea che riguarda esclusivamente queste due date, mentre negli altri giorni l'attività dovrebbe proseguire secondo il calendario ordinario.

Cosa fare per informazioni

Per evitare disagi o code inutili, i cittadini sono invitati a verificare gli orari prima di recarsi in Questura. È possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico telefonicamente nei giorni e negli orari indicati sulla pagina istituzionale della Questura di Como, consultabile all'indirizzo https://questure.poliziadistato.it/Como. In alternativa, è possibile scrivere un'email all'indirizzo [email protected] per ricevere chiarimenti o informazioni aggiuntive.

Un promemoria utile per i viaggiatori

La richiesta del passaporto è una procedura che richiede tempi tecnici e la prenotazione dell'appuntamento. Per questo motivo, chi deve partire nei prossimi mesi farà bene a informarsi per tempo sulle eventuali variazioni di orario e a organizzarsi con anticipo, così da non trovarsi con il documento scaduto o non ancora disponibile. L'attenzione alle comunicazioni della Questura resta il modo migliore per gestire la pratica senza intoppi.


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Argomenti:
questura como ufficio passaporti orari apertura chiusura pomeridiana passaporto variazione relazioni pubblico

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