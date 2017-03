Passio 2017 - Serravalle di Carda "Passio - XXXVIII Edizione - Venerdì Santo - 14 Aprile 2017"

APPECCHIO, 18 MARZO - Passio - XXXVIII Edizione - Venerdì Santo - 14 Aprile 2017 - Dalle ore 21.00 Passio è un grande evento popolare realizzato dall'intera comunità di Serravalle di Carda. Una manifestazione nata nel 1979 che negli ultimi anni ha riscosso un sempre maggior successo. È la rappresentazione storico religiosa della Passione e Morte di Cristo, un momento che fonde le tradizioni popolari degli abitanti dell'Appennino Marchigiano con la loro spiritualità.

Grazie al costante lavoro della comunità di Serravalle, Passio ha raggiunto un livello di eccellenza. La narrazione, le scenografie illuminate da suggestivi giochi di luce e i costumi curati in tutti i dettagli, rendono questo appuntamento uno dei più affascinanti delle Marche.Curatissima anche la recitazione, con un'attenta preparazione degli attori che interpretano gli episodi principali della Passione di Gesù. Altrettanto impegno nella scelta delle musiche e degli effetti di luce, che si fondono in modo emozionante con le fiamme delle torce disposte lungo le vie del paese.Nella rappresentazione ci sono momenti di grande impatto emotivo: l'Ultima cena, la preghiera nell'Orto degli Ulivi, l'apparizione dell'angelo, il bacio di Giuda, il processo di Pilato con la flagellazione e infine la crocifissione.Le strade del centro storico sono animate da figuranti e antiche botteghe dei mestieri, lungo il percorso che arriva fino al monte della crocifissione. Qui il racconto diventa emozione e fede: in questo momento ognuno di noi, nel suo intimo, vive la Morte di Gesù in un'atmosfera carica di partecipazione.Organizzazione: Associazione Passio e Pro Loco Serravalle di Cardawww.serravalledicarda.com - www.facebook.com/serravalledicardaPatrocinio: Comune di Apecchio - Regione Marche - Provincia Pesaro UrbinoInformazioniComune di Apecchio tel. 0722 989004 Luciano GranciI.A.T. Apecchio - Serravalle di Cardatel. (+39) 338.3394242 Massimo Cardellinitel. (+39) 338.9847999 Andrea Perfettitel. (+39) 333.2511999 Mariangela Mateaggi (Pro Loco Serravalle di Carda)Info: iatapecchio@gmail.com - WHATSAPECCHIO (+39) 366.1377489Guida Turistica - Daniela Rossi tel. (+39) 333.3886193Natura Trekking Marche - Alberto Berliocchi tel. (+39) 334.3937982Tour Operator Ufficiale della Manifestazione TUQUI Tour FANO tel. (+39) 0721.805629Area Sosta Attrezzata Camper Piazza del Mercato - Apecchio (10 km da Serravalle)Coordinate GPSLatitudine 43°33'34.28"NLongitudine 12°25'12.40"EServizi: Accesso gratuito - Allacciamento elettrico - Animali ammessi - Apertura annuale - Carico acqua - Illuminato - Scarico cassetta wc - Scarico pozzetto(notizia segnalata da