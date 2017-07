Passione, gioia e divertimento, Standing Ovation per l\'ASD BAILA (Foto)

CATANZARO, 02 LUGLIO - Passione, gioia, divertimento sono stati gli ingredienti principali del saggio di danza dell’ASD BAILA dal titolo “LE SFACCETTATURE DELL’ANIMA” che è andato in scena il 30 giugno 2017 nell’affollatissima cornice del teatro comunale,una delle location più in della città di Catanzaro.

Gli allievi tutti e le maestre M.Luisa Scozzafava e M.Cristina Casaccio hanno incentrato il loro saggio sulla rappresentazione dell’uomo e tutto ciò che lo caratterizza, soffermandosi su alcuni lati oscuri che sono le sfaccettature più comuni ed importanti.Il viaggio, che affrontano i protagonisti del saggio, parte da ciò che è estremamente spirituale attraversando la via della purezza tuffandosi e bagnandosi nell’anima dei sognatori, toccando poi la libertà, l’armonia, la rabbia, l’eleganza e la speranza.Nel prosieguo di questo viaggio si esprime il concetto del coraggio,spensieratezza,rassegnazione per poi raggiungere la mèta con il divertimento, la malattia e la pazzia.Tutto ciò è stato il compendio di un anno accademico di intenso lavoro vissuto da allievi, insegnanti e collaboratori i quali condividono fatiche, problemi, confidenze, elogi e critiche, proprio come in una grande famiglia, proprio per questo il saggio è un appuntamento sempre importante sia per gli allievi e sia per la scuola, costituisce un impegno non indifferente per tutti, nessuno escluso, come, del resto, avviene per tutti gli eventi importanti. Interessanti e coinvolgenti sono state le esperienze del palcoscenico, delle luci e del pubblico, che hanno permesso agli allievi di essere, almeno per una sera, delle piccole stars, di vincere possibili timidezze e fare gruppo per esternare artisticamente le proprie emozioni e i propri sentimenti, sfidando il giudizio del pubblico, seppur, in gran parte amico.Nonostante tutto, una meritata ricompensa per gli sforzi profusi da tutti, in ogni direzione, in poche ore è stata rappresentata la sintesi di un anno accademico vissuto sotto il segno di una passione costata piccoli e grandi sacrifici, se non altro per l’impegno e il rispetto delle numerose regole che governano il mondo della danza. Per la scuola costituisce un bilancio di positività e anche qualche negatività, rappresenta indubbiamente la migliore affermazione della scuola, oltre che degli allievi, vissuto in una dimensione diversa, il saggio è un appuntamento emozionante anche per i genitori e i nonni degli allievi, soprattutto di quelli più piccoli.Ancora una volta è stato fatto un centro perfetto senza lasciare nulla al caso o all’improvvisazione, tanto da fare propria una citazione di Melissa Hayden che recita cosi:Imparare a camminare ti rende libero. Imparare a danzare ti da la libertà di esprimere con tutto il tuo essere la persona che sei.