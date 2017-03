Passo indietro di Whatsapp: a breve ritorna il vecchio stato

A metà febbraio l'applicazione di messaggistica facente parte del gruppo Facebook Inc aveva sostituito lo stato testuale con una funzione denominata "Stato" ma estremamente simile alle Storie di Snapchat ed Instagram, recentemente introdotte anche su Facebook; la maggior parte degli utenti non aveva accolto con favore la "standardizzazione" dei vari social network.

I malumori sono stati recepiti da Whatsapp, che al blog di tecnologia statunitense TechCrunch ha dichiarato: "Abbiamo avvertito che ai nostri utenti è mancata la possibilità di impostare un aggiornamento di solo testo nel proprio profilo, quindi abbiamo deciso di integrare questa funzione nella sezione 'Chi' delle impostazioni del profilo. L'aggiornamento di stato apparirà ora accanto al nome dell'utente in qualsiasi momento si visualizzano i contatti, come ad esempio durante la creazione di una nuova chat o nella informazioni di Gruppo. Allo stesso tempo, stiamo continuando a costruire la nuova divertente e coinvolgente funzione 'Stato' che dà alle persone diversi modi per condividere foto, video e GIF con i loro amici e la famiglia durante tutta la giornata".