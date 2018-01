Pasta e fagioli

In questo freddo inizio inverno d'anno nuovo, vi voglio presentare un tipico piatto della cucina toscana appartenente alla “tradizione povera” , ogni regione ha delle varianti ed io ho rivisitato questa ricetta classica.



Ingredienti (per 4 persone):

300 gr di fagioli secchi cannellini

200 gr di pasta di grano duro (ditalini rigati)

120 gr di cotenna di maiale (o osso di prosciutto o del rigatino tagliato fine)

cipolla, carota, sedano

una crosta di formaggio grana padano o reggiano

olio extravergine d'oliva

sale e pepe nero



Procedimento:

mettere a bagno i fagioli la sera prima dell'uso. Lavate la cotenna di maiale e dopo averla raschiata scottatela in aqua bollente con tutti gli odori. In un capace tegame di terracotta mettete i fagioli scolati, la cotenna intera, la crosta di formaggio ben raschiata e lavata, una cipolla, una carota, un gambo di sedano e coprite con molta acqua salata. Mettete il tegame sul fuoco e fate cuocere. Quando i fagioli saranno molto teneri, col mestolo forato raccoglietene poco meno della metà, preferendo per primi quelli rotti e passateli col passatutto. Versate la purea ottenuta nel tegame e quando riprende a bollire versate la pasta. Scodellate quando la pasta è cotta, tagliate a pezzi la crosta di formaggio così che ne tocchi un pezzetto ad ogni commensale, servite la pasta con abbondante presa di pepe nero e a piacere un po' di olio a crudo.