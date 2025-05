“Patti prematrimoniali e trust nel diritto di famiglia”: il 26 maggio, a Roma, la presentazione del libro dell’Avvocato Elda Panniello

Tempo di lettura: ~4 min

Un pomeriggio interessante e funzionale per capire al meglio la gestione patrimoniale è quell’insieme di attività volte a pianificare, proteggere e valorizzare i beni di un individuo o di un’azienda, attraverso un processo dinamico che mira a salvaguardare le risorse finanziarie di famiglie, imprenditori, professionisti e personalità pubbliche.

All’Auditorium Parco della Musica di Roma il 26 maggio alle ore 18:30 presso la sala eventi della Libreria Notebook – in via Pietro de Coubertin 30 – l’Avvocato Elda Panniello, specializzata nella materia del diritto alla famiglia e questioni inerenti alla violenza di genere, presenta il libro Patti prematrimoniali e trust del diritto di famiglia. Guida per coppie sposate, conviventi, di fatto pubblicato a inizio 2025 da Armando Editore. Dialoga con l’autrice Gabriele Gravina, Presidente della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio e autore della prefazione, e il giornalista Claudio Giambene, volto noto di DAZN, Sky e Mediaset, moderatore dell’incontro.

Il volume dell’Avvocato Elda Panniello è rivolto non solo a professionisti del settore e coppie sposate, ma anche a conviventi e coppie di fatto, offrendo loro strumenti legali per una pianificazione patrimoniale efficace e sicura. Aspetti basilari non solo per la famiglia, ma soprattutto per soggetti che possiedono ingenti risorse economiche, come i calciatori.

Le parole ‘patto’ e ‘trust’ sottintendono una capacità di relazione che travalica la semplice forma per orientare in termini sostanziali i rapporti all’interno delle famiglie, delle comunità e delle istituzioni.

Autore della prefazione Gabriele Gravina, presidente FIGC

“Questi due termini non sono separati, ma interconnessi – sottolinea Gabriele Gravina nella prefazione. Senza fiducia, un patto è vuoto; senza un patto, la fiducia resta fragile. Nelle società moderne, trust e patto sono messi continuamente alla prova. La crisi economica, la disinformazione, il divario crescente tra promesse e azioni concrete hanno eroso la fiducia nei rapporti interpersonali e quindi anche in realtà prossime come la famiglia e le associazioni. Questo non deve farci perdere la speranza, al contrario, deve spronarci a creare nuovi patti, più inclusivi, più equi, capaci di rispondere alle sfide contemporanee, modulandoli al fine di rispondere anche alla gestione dei patrimoni più ingenti. Chiarezza e rispetto sono le precondizioni per il successo e devono ispirare la nostra vita privata come quella pubblica. In questa ottica, bene ha fatto l’autrice nel descrivere la fiducia e i patti non come strumenti del passato ma come soluzioni per il futuro”.

Il libro, un manuale pratico e completo

Il testo affronta da un lato l’analisi degli strumenti di cui la gestione e pianificazione patrimoniale si serve – quali i patti prematrimoniali, i trust e i patti di famiglia – e dall’altro diverse soluzioni legali, strutturate in capitoli, per rispondere a necessità specifiche legate alla protezione e gestione del patrimonio. Non vi sono risposte uguali per tutti: ciascun soggetto, così come ciascuna famiglia, deve adottare una gestione patrimoniale che si adatti alla propria situazione e alle risorse che ha a disposizione.

Non si tratta soltanto di proteggere i beni già esistenti, ma trovare il modo per accrescerli, per trasferirli alle generazioni successive in tutto il loro valore. Per fare questo, ogni decisione deve essere adottata soltanto dopo un’analisi approfondita del contesto in cui la famiglia, o il singolo, si muove. Per i soggetti con alto patrimonio, questa è una componente essenziale, poiché consente al meglio di gestire e difendere il patrimonio non solo dal punto di vista legale, ma anche in ottica strategica.

Patti prematrimoniali e trust nel diritto di famiglia dell’Avvocato Elda Panniello è un libro completo e di facile lettura che, pur essendo incentrato sui contesti familiari, presenta tematiche rilevanti per qualsiasi imprenditore o professionista che possieda un ingente patrimonio e desideri proteggerlo nel breve/lungo termine.

