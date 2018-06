Paura a Mesoraca, divampate due auto vicino abitazioni e chiesa dell\'Annunziata, maxilavoro dei VVF

MESORACA (KR) 17 GIUGNO - Questa notte alle ore 00.20, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro è intervenuta con due automezzi per l'incendio di due autovetture, in un quartiere di Mesoraca, precisamente Piazza Annunziata.

All'arrivo sul posto, non facile per le dimensioni delle stradine del centro storico del paese, la situazione si presentava critica, vi erano due auto in fiamme vicino delle abitazioni e parcheggiate a ridosso del recinto della chiesa dell'Annunziata con altre auto a rischio incendio.

Il lavoro dei Vigili del Fuoco di Petilia reso anche difficile dalla distanza del mezzo Autopompa, ha reso opportuno creare una condotta di oltre 80 metri di manichette per giungere sull'incendio, mentre già si operava con il mezzo di più piccole dimensioni, il fuoristrada munito di modulo antincendio.

Per le cause dell'incendio stanno indagando i Carabinieri che erano presenti sul posto.