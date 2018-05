Paura a Roma: autobus in fiamme nel centro storico

ROMA, 8 MAGGIO – Una forte esplosione si è avvertita questa mattina a Via del Tritone a Roma, in pieno centro. Un autobus Atac della linea 52 della Capitale ha preso fuoco vicino alla nuova Rinascente, portando paura e terrore per i passanti. Il conducente sentendo uno strano rumore e odore di bruciato ha fatto scendere subito i passeggeri e ha continuato per poco la sua corsa, fino a quando il bus ha preso fuoco nella parte posteriore.

Sul luogo sono presenti almeno tre squadre dei Vigili del Fuoco e il ministro Minniti che si trovava vicino all’incendio. Non ci sono notizie di feriti al momento, ma un negozio di abbigliamento sembra essere stato gravemente danneggiato. Il fuoco ha creato una grossa nuvola di fumo e i vigili hanno chiesto per sicurezza ai residenti di chiudere le finestre per evitare i fumi tossici sprigionati. Dalle prime informazioni le forze dell'ordine ritengono che un corto circuito nell'impiano elettrico possa essere la causa dell'incendio. I passanti riferiscono che a provocare attimi di panico fosse stata un'esplosione di un pneumatico del veicolo avverita anche a distanza dal luogo dell'incidente.

Una donna di 25 anni, appena uscita dal negozio in cui lavorava, è rimasta ustionata ed è stata subito ricoverata con codice giallo all’ospedale San Giovanni. Forti disagi alla circolazione, dato che il traffico delle auto è stato sospeso. Bloccata via del Corso ai mezzi in entrata da piazza Venezia, circolazione deviata su via Nazionale. Dall'inizio dell'anno è il nono bus ad andare a fuoco a Roma.

Federico De Simone

Fonte immagine: Ansa