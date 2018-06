Paura a Tolone: una donna urla "Allah Akbar" e ferisce due persone

TOLONE (FRANCIA), 17 GIUGNO 2018 - La Francia è il paese in europa che ha subito il maggior numero di attacchi terroristici da quando la nuvola nera del terrorismo islamico si è affacciata sul vecchio continente. Oggi, una donna di 24 anni è stata arrestata a Seyne-sur-mer, nel sud della Costa Azzurra, dopo aver ferito con un taglierino due persone alla cassa di un supermercato e dopo aver urlato la frase recitata dagli estremisti "Allah Akbar".

Un video dell'ISIS è stato diffuso due giorni fa, 15 giugno, e al suo interno appaiono immagini e frasi che inneggiano allo stato islamico e minacciano nuovi attentati. L’attentatrice non risultava affiliata allo stato islamico nei registri delle forze dell'ordine francesi. Tuttavia, è stata arrestata e le indagini sono tuttora in corso presso la polizia giudiziaria di Tolone. L'accusa è di "un’ipotesi di reato di tentato omicidio, e un’accusa per apologia di crimine a connotazione terroristica", ha detto il procuratore Marchalall’Afp.



È in corso una perquisizione della casa della donna, in particolare per valutare se abbia o meno rapporti con l’Isis. "Non sappiamo ancora se questi fatti sono terroristici, ma sono in ogni caso terrorizzante, perché un uomo innocente è stato attaccato alla cassa di un supermercato», ha concluso il procuratore.

Fonte immagine Medi Telegraph

Claudiaa Cavaliere