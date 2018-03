Paura per Arnold Schwarzenegger, operato d\'urgenza a cuore aperto

NEW YORK, 30 MARZO – Momenti di paura per Arnold Schwarzenegger. Secondo quanto riferisce il sito americano Tmz, l’ex governatore della California, 70 anni, è stato tempestivamente sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza a cuore aperto.

Schwarzenegger era ricoverato da giovedì, in una clinica di Los Angeles, per la sostituzione di una valvola cardiaca: un’operazione di tipo sperimentale, che, a quanto risulta da indiscrezioni, ha avuto delle complicazioni, tali da portare i medici a sospenderla e ad agire tempestivamente con un intervento.

Non è la prima volta che il cuore di Schwarzenegger viene sottoposto ai ferri chirurgici. Nel lontano 1997 gli venne sostituita una valvola cardiaca attraverso un intervento che all’epoca i medici non ritennero necessario, ma che fu richiesto espressamente dallo stesso attore, il quale aveva spiegato come il suo problema fosse dovuto ad una malformazione congenita.

Flaminia Costanzi

Foto: cinematographe.it