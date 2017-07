Paura sul Vesuvio: non si ferma l\'incendio che sta devastando l\'intera zona vesuviana

NAPOLI, 12 LUGLIO - Non sembra risolversi la disastrosa avanzata dei vasti focolai che stanno distruggendo il Parco Nazionale del Vesuvio. Una nube tossica ha oscurato il cielo dei paesi limitrofi provocando una pioggia di cenere con conseguenti difficoltà respiratorie per i residenti. I sindaci di paesi come Boscotrecase, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano e Torre del Greco hanno emanato ordinanze in cui si consigliava ai cittadini di barricarsi in casa.



La tragedia che si sta consumando non è però casuale: il presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo, ha affermato che il disastro è opera di piromani, accusa ripetuta più volte e da più fronti durante la riunione tenuta ad Ottaviano con i vari sindaci.



Maria Minichino



(fonte immagine blastingnews.com)