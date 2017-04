Pd al voto, 75% per Renzi: "Sono con me"

NAPOLI, 3 APRILE - Matteo Renzi, ex premier, sta recuperando la fiducia del suo partito, il PD. “Siamo riusciti a farci capire, comprendere e apprezzare dalla “Ditta”, in posti storicamente difficili come Bologna e Roma”, ha asserito l'ex Presidente del Consiglio in seguito ai risultati ottenuti alle elezioni del segretario.

Gli iscritti al Partito Democratico hanno ridato fiducia a Matteo Renzi, con una percentuale di voto del 75%. Basse, invece, le percentuali ottenute da Andrea Orlando, con il 19% dei consensi, e da Michele Emiliano, con il 5%.

“Ora dobbiamo riuscire in poco tempo a fare sapere agli italiani come partecipare a questa che è l’unica e vera festa della democrazia”, ha affermato Renzi in seguito al risultato.

Non sono mancati ovviamente denunce per presunti brogli, come quella di Simone Valiante, sostenitore di Orlando, che riguardo i seggi di Avellino ha dichiarato: “Al Circolo della stampa, secondo un comunicato della federazione, si doveva votare dalle 10 alle 13, ma alle 12,25 era in corso una mostra di pittura. Urge un intervento del partito per annullare il voto della convenzione.”

La risposta del partito non è tardata ad arrivare: “Come annunciato nel programma - è scritto nel comunicato del Pd regionale - le operazione di voto erano previste dalle 17 alle 20”.

Chiara Fossati

immagine da biografieonline.it