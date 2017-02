PD, D'Alema: "Il partito ha perso il suo popolo"

ROMA, 21 FEBBRAIO - “Il Pd ha vinto nei quartieri benestanti, come ai Parioli e a Prati, ma ha perso nei quartieri popolari. Occorre una svolta radicale nel centrosinistra perché il Pd ha perso il suo popolo”. Sono queste le parole di D'Alema, pronunciate durante un convegno a Benevento.

“È imbecille chi dice che sia io il regista della scissione del Partito Democratico. Se ci sarà, questa scelta sarà fatta da Emiliano, Rossi e Speranza”, ha continuato Massimo D'Alema.

Intanto, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha tentato, tramite un'intervista ad Agorà, un'ulteriore mediazione, affermando che “Non mi pare serva mettere altri candidati alla segreteria in lizza. Se la mia candidatura impedisse la scissione, sarei già candidato. Non ho capito quale sia il problema in questo passaggio. Qualunque problema abbia il partito, l’idea che lo si possa risolvere con la scissione è sbagliata: apre un fronte che consente alla destra di rafforzarsi. La responsabilità è di tutti: non si è sedimentata una politica comune”.

Chiara Fossati

immagine da www.corrieredellasera.it