Pd, Emiliano: la legge non mi vieta di fare politica

ROMA, 17 MARZO- "Le leggi italiane mi consentono di fare politica: tutti questi chiacchieroni fanno critiche nel momento sbagliato, le potevano fare 13 anni fa quando ho iniziato a farlo". Queste le parole di Michele Emiliano, candidato alla segreteria Pd, in occasione della conferenza stampa con cui ha annunciato il sostegno alla sua mozione di Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi, la più grande area naturale protetta della Sicilia.

"In nessun paese al mondo ai magistrati è vietato di fare politica", ha aggiunto. "E' una fortuna e un privilegio per me portare in politica la mia esperienza da magistrato, al contrario di chi porta persone senza mestiere o opache".

A margine della conferenza, Emiliano si è anche lapidariamente espresso sul voto con cui il Senato, nella giornata di ieri, ha respinto la decadenza di Augusto Minzolini dalla carica di senatore. "Rispetto il voto del Senato, che pure mi ha addolorato". Ha precisato però di non voler dire altro, "in un giorno come questo in cui la lotta alla mafia, con la decisione di Giuseppe Antoci di sostenere la nostra mozione, finalmente fa irruzione nella politica".

Marta Pietrosanti

fonte: ansa

foto: ilgiornale.it