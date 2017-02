PD, Emiliano rimane: "Nessuno può cacciarmi"

ROMA, 22 FEBBRAIO - “Questa è la mia casa, nessuno mi può cacciare. Mi candido alla segreteria nonostante l’intenzione evidente del segretario uscente di vincere con ogni mezzo. Ha gestito il potere politico, economico e mediatico. Ha fretta, perché non vuole rinunciare alla sua posizione dominante, perché non vuol dare tempo agli altri di girare il paese e mostrare i suoi limiti”. Sono queste le parole di Michele Emiliano, che durante un intervento alla direzione nazionale ha dichiarato di voler sfidare Matteo Renzi, rimanendo nel partito.

Durante il suo intervento, Emiliano ha anche specificato di aver tentato, invano, una riconciliazione. “Domenica in assemblea ho tentato, scuotendo negativamente l’animo di molti miei sostenitori, un’ultima mediazione che impedisse una scissione con l’area sinistra del partito – ha dichiarato -. Sono intervenuto dopo Epifani, ho aspettato un gesto che avrebbe evitato la paventata scissione ma quel gesto non è arrivato.”

Roberto Speranza, dopo le parole del candidato alla Segreteria, ha replicato: “Dalla Direzione Pd nessuna novità. Prendiamo atto della scelta assunta da Michele Emiliano. Noi andiamo avanti sulla strada della costruzione di un nuovo soggetto politico del centrosinistra italiano che miri a correggere quelle politiche che hanno allontanato dal nostro campo molti lavoratori, giovani e insegnanti. Occorre iniziare un nuovo cammino.”

Mentre in Italia si parla di scissione del Partito Democratico, l'ex premier Matteo Renzi è partito per un viaggio in America. Come lui stesso afferma: “Mentre gli organismi statutari decidono le regole del Congresso, io sono in partenza per qualche giorno per gli Stati Uniti. Vi racconterò sul blog.matteorenzi.it il mio diario di bordo dalla California dove incontreremo alcune realtà molto interessanti. Priorità: imparare da chi è più bravo come creare occupazione, lavoro, crescita nel mondo che cambia, nel mondo del digitale, nel mondo dell’innovazione.”

Chiara Fossati

immagine da www.nientedipersonale.com