Pd, Letta a Renzi: "Mi hanno mandato via"

ROMA, 27 MARZO - “Perchè mi sono fatto da parte? Sono stato mandato via”. Ad Agorà, su Rai 3, lo sfogo è quello di Enrico Letta, nel racconto del suo passaggio di consegne con Matteo Renzi e del conseguente passo indietro dall'impiego istituzionale nel Pd. Da quel momento, Letta ha lasciato il Parlamento ed è diventato professore all'Institut d'Etudes politiques a Parigi: “Ci sono modi e modi per impegnarsi: oggi ho la fortuna di lavorare con i giovani”.

Letta indica chiaramente Renzi come “mandante” della sua esclusione e si schiera apertamente, alla vigilia delle primarie: “Ho deciso di dare un'ultima chance al Pd e in questo bivio sosterrò la candidatura di Orlando, che reputo in grado di unire il Partito democratico”. Lo stesso Orlando, ospite anch'egli ad Agorà, ha definito le parole di Letta “un onore”, perchè provenienti da quella che il candidato alle primarie definisce “una personalità di grande rilievo del centro sinistra italiano, che ha gestito un passaggio molto delicato e spesso poco riconosciuto della vita politica italiana”.

L'ex premier ha ribadito poi come al Pd serva un deciso rilancio: “Quello che sta succedendo adesso nei circoli e nelle sezioni è una cosa tutta interna, ma non credo che sia quello che scalderà i cuori o che darà la possibilità di un rilancio vero del Pd, perché il Pd ha bisogno di un rilancio. Io non sono più iscritto, non partecipo alla prima fase, però andrò a votare il 30 aprile per dare un’ultima chance”.

Claudio Canzone

Fonte foto: tuttacronaca.wordpress.com