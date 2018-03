Pd, Martina: "Governo M5S-Lega pericoloso per il Paese, ma noi resteremo all'opposizione"

ROMA, 17 MARZO - “Sono d’accordo con Cuperlo: il 4 marzo ci ha consegnato l’opposizione, ma guai all’Aventino”. Queste le parole del reggente del partito Pd Maurizio Martina durante l’intervento all’assemblea di Sinistra Dem.

L’ex ministro dell’Agricoltura, che ha ottenuto il 12 marzo scorso la direzione del Pd, dopo le dimissioni di Renzi in seguito alla pesante sconfitta alle elezioni nazionali, sottolinea l’incertezza del panorama politico e annuncia la volontà di costruire un’alternativa di centrosinistra pronta a un lavoro aperto, plurale, ma come alternativa alle forze della coalizione di centrodestra e al M5S.

Questa posizione è stata pronunciata dal nuovo segretario dopo l’intervento di Gianni Cuperlo, che parlando in assemblea ha sottolineato l’impossibilità di un accordo con i vincitori delle elezioni ma ha anche espresso la necessità di agire.

Sia Cuperlo che Martina hanno voluto evidenziare come l’opposizione sia un dato oggettivo ma come quest’ultima non debba essere passiva, ma fonte di proposte. Cuperlo ha espresso anche le sue paure per un governo sovranista che potrebbe uscire in caso di accordo M5S-Lega e fa appello al Colle per un governo condiviso tra partiti in vista di una nuova legge elettorale e poi nuove elezioni, nel caso in cui le consultazioni che inizieranno il 23 marzo andassero a vuoto per vari tentativi.

Ilaria Bertocchini

Foto: www.lanotiziagiornale.it