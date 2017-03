PD, Orfini: Saranno presi provvedimenti sui tesseramenti anomali

ROMA, 1 MARZO - Il presidente del Partito Democratico, Matteo Orfini, commenta con un post su Facebook le anamalie riscontrate durante il tesseramento del PD.

"Ieri si è chiuso il tesseramento del Pd. In questi ultimi giorni tante persone hanno scelto di iscriversi per partecipare al nostro congresso. Altri lo hanno fatto spiegando che proprio di fronte alla scelta di qualche dirigente di andare via avevano sentito il bisogno di venire a dare una mano. A loro e a tutti i vecchi e nuovi iscritti voglio solo dire grazie. Non è facile nell'Italia di oggi scegliere di avere una tessera di partito in tasca. Noi abbiamo il dovere di immaginare strumenti sempre più efficaci per organizzare questa voglia di partecipazione. Credo e spero che anche questo diventi oggetto del nostro congresso.



Purtroppo ci vengono segnalati anche casi - per fortuna isolati - di gestione poco trasparente del tesseramento. Il nostro congresso deve essere una grande festa democratica e non possiamo consentire che venga rovinato da comportamenti discutibili. Ovunque verranno segnalate anomalie provvederò a inviare commissari per il tesseramento e chiederò alla commissione di accompagnare il percorso congressuale per scongiurare ogni rischio. Per questo già nelle prossime ore assumerò i primi provvedimenti sui casi segnalati."

Maria Minichino

(fonte immagine repubblica.it)