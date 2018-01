Renzi al Foglio: "Se Gentiloni è camomilla, io sono Red Bull"

ROMA, 30 GENNAIO 2018 - Il segretario PD Matteo Renzi ha scelto le colonne del "Foglio" per lanciare un appello al 40% di elettori che lo hanno votato alle Europee e al Referendum e agli elettori del centrodestra che mal digeriscono la coalizione con la Lega.

"Chi altro potete votare se non noi? - dice Renzi nell'intervista - Se votate Berlusconi, votate anche Salvini. Se votate Grasso, aiutate Salvini".

"In molti collegi - spiega - un voto a Forza Italia è un voto che va alla Lega. Così come anche un voto che va al partito di D'Alema, che nei collegi uninominali non ha alcune speranza di eleggere parlamentari, è un voto regalato al centrodestra di Salvini".

Sui rumors circa la rivalità interna con Gentiloni, che viene dato da molti sondaggi di gradimento sopra al Segretario Dem, Renzi risponde con una battuta: "Se Paolo ha detto che lui è come la camomilla, allora dico che io assomiglio di più alla Red Bull. Ci sono dei momenti in cui serve la camomilla e dei momenti in cui serve la Red Bull. Forse anche per questa diversità Gentiloni e io non litigheremo mai".

Per Renzi, il Movimento 5 stelle "non ha la possibilità di arrivare al governo", "a meno che, dopo le elezioni non faccia accordi con qualcuno, che poi per me significa fare l'accordo con la Lega". Il 4 marzo "l'Italia avrà la sua grande occasione: giocare il suo match point per sconfiggere in modo definitivo M5s: se non otterrà la prima posizione assisteremo a uno scontro selvaggio dentro quell'esperienza. Ma se addirittura arriverà secondo, dopo il Pd, il dato politico sarà definitivo".

Sul "no" alla candidatura di Di Pietro, Renzi dice: "è semplice, rappresenta una cultura giustizialista che noi non abbiamo mai apprezzato e con tutto il rispetto per la sua persona, quella storia rappresenta il passato".

Daniele Basili

immagine da lastampa.it