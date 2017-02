PD: vertice notturno al Nazareno, possibile scissione minoranza

ROMA, 15 FEBBRAIO - Riunione nella notte tra i principali esponenti della maggioranza PD al Nazareno: presenti Renzi, Lotti, Delrio e Boschi. Oggetto del vertice la strategia da seguire nell’ Assemblea Nazionale di domenica prossima, primo passo verso il congresso anticipato.

Tra i temi in discussione, anche la questione “minoranza”, sempre più in odore di separazione. Non è infatti da escludere una possibile scissione prima dell’assemblea del 19 febbraio. Il leader, Pier Luigi Bersani, chiamato a rispondere in proposito, ha glissato dichiarando che nulla è stato ancora deciso. Dello stesso avviso anche il capogruppo PD alla Camera, Roberto Speranza, il quale attende un segnale dalla maggioranza, che si pensa possa essere una frenata della “corsa al congresso” spostando le primarie ad inizio maggio.

Le minoranze, che si riuniranno a breve al Teatro Vittoria al Testaccio in un evento organizzato dal presidente della toscana Enrico Rossi, guardano inoltre con attenzione alle prossime scelte del Guardasigilli Orlando, che aveva espressamente chiesto al segretario Renzi di non anticipare il Congresso.

Il tema scissione è indubbiamente il più caldo. Sul punto è intervenuto anche Graziano Delrio, che ha negato sia in atto una divisione interna: “il Pd è il primo partito italiano, è vero che c'è una crisi dei partiti di rappresentanza ma questo deve spingere a lavorare di più e di più insieme”, sottolineando come una possibile separazione rappresenterebbe un “incubo, citando le parole di Veltroni”. Il ministro delle infrastrutture ha inoltre ribadito come il Congresso sia un passaggio fondamentale per un confronto sui programmi e per rispondere ai principali problemi del Paese.

Sempre sul Congresso, dure sono state le dichiarazioni di Michele Emiliano, governatore della Puglia e candidato alla segreteria del partito, che non ha lesinato attacchi all’ex premier Renzi, definendone l’esperienza di governo un “disastro” e ricordando che l’Italia è il paese con la crescita più bassa di tutta l’Unione. Parole al miele invece per il Partito Democratico, di cui ha parlato come l’unico luogo dove sia possibile dire la propria opinione, e per Giuliano Pisapia, definito “persona degna di fiducia”. Emiliano ha poi dichiarato di avere grande rispetto per gli elettori ed i rappresentanti del M5S, “ cittadini che di fronte alla rovina dell’Italia si mettono in gioco”.

La mozione per la fissazione dell’assemblea e l’anticipazione del Congresso, è stata approvata nella serata di lunedì scorso.

Paolo Fernandes



Foto: corradinomineo.it