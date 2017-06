Pechino, ambasciatore statunitense David Rank si dimette

WASHINGTON, 6 GIUGNO - Ancora una defezione nell'amministrazione Trump: David Rank, il più alto in grado tra i diplomatici americani presso l’ambasciata Usa a Pechino, si è dimesso.

Stando a quanto si apprende, la decisione di rassegnare le dimissioni e di rinunciare dunque all'incarico, non è arrivata come un fulmine a ciel sereno. David Rank, infatti, ha spiegato di non essere in grado, come “genitore, patriota e cristiano”, di notificare formalmente a Pechino la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dagli accordi sul clima di Parigi.

Al suo posto è stato nominato Jonathan Fritz, in attesa dell’arrivo del nuovo ambasciatore, l’ex governatore dell’Iowa, Terry Branstad, che è stato confermato nella nuova carica il mese scorso ma deve ancora completare la formazione diplomatica.

Da parte sua, invece, il Dipartimento di Stato ha confermato il ritiro di Rank etichettando la decisione di Rank come "personale”, senza entrare nel merito delle ragioni.

Luigi Cacciatori

Immagine da rawstory.com